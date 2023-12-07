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Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 16:18  •  20812 просмотра

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Укрзализныця запустила тестовый поезд с 23 украинскими грузовиками, которые должны заехать в Украину железнодорожным путем в обход блокады польских протестующих автомобильного пути на границе. Так Украина надеется решить проблему с экспортом продукции, возникшую из-за блокады путей.

Укрзализныця сформировала первый тестовый поезд с украинскими грузовиками, которые будут перевезены в Украину железнодорожным путем из-за блокады пунктов пропуска польскими протестующими. Об этом сказал директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, передает УНН.

Детали

В сети распространяется видео поезда, который загружен фурами. Предположительно, это украинские фуры, которые будут перевезены через границу железнодорожным путем. Таким образом украинские экспортеры пытаются решить проблему с пересечением украинско-польской границы, которая блокируется польскими перевозчиками.

То, что Укрзализныця действительно запустила тестовый поезд с котрейлерными платформами для того того, чтобы фуры могли пересечь границу, подтвердил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев сообщил на встрече с агроэкспортерами в четверг.

Ткачев уточнил, что польские таможенники в настоящее время проводят досмотр загруженного 23 украинскими фурами тестового контрейлерного поезда, свою задержку объясняют необходимостью согласовать габариты грузов и наличие в фурах топлива,

Сейчас у нас стоит загруженный поезд на переходе с Хрубешувом. У нас уже есть загруженные 23 контрейлерные вагоны с фурами

- сказал Ткачев.

По его словам, сейчас украинская и польская стороны согласовывают технические вопросы, и в ближайшее время поезд должны пропустить. После проезда первого тестового поезда, подобные запустят в массовом порядке.

Напомним

Забастовка польских перевозчиков на границе продолжается с 6 ноября. Они ограничили движение грузового транспорта через украинско-польскую границу, заблокировав крупнейшие пункты пропуска, в том числе "Корчева-Краковец", "Гребенное-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин", а позже были заблокированы пункты пропуска "Медика - Шегини" и Краковец-Корчова.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
Через страйк польських перевізників Укрзалізниця перевезе українські фури через кордон спецпотягом (відео)
Due to the strike of Polish carriers, Ukrzaliznytsia will transport Ukrainian trucks across the border by a special train (video)
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Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)

Укрзализныця запустила тестовый поезд с 23 украинскими грузовиками, которые должны заехать в Украину железнодорожным путем в обход блокады польских протестующих автомобильного пути на границе. Так Украина надеется решить проблему с экспортом продукции, возникшую из-за блокады путей.

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