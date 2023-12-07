Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)
Киев • УНН
Укрзализныця запустила тестовый поезд с 23 украинскими грузовиками, которые должны заехать в Украину железнодорожным путем в обход блокады польских протестующих автомобильного пути на границе. Так Украина надеется решить проблему с экспортом продукции, возникшую из-за блокады путей.
Укрзализныця сформировала первый тестовый поезд с украинскими грузовиками, которые будут перевезены в Украину железнодорожным путем из-за блокады пунктов пропуска польскими протестующими. Об этом сказал директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, передает УНН.
Детали
В сети распространяется видео поезда, который загружен фурами. Предположительно, это украинские фуры, которые будут перевезены через границу железнодорожным путем. Таким образом украинские экспортеры пытаются решить проблему с пересечением украинско-польской границы, которая блокируется польскими перевозчиками.
То, что Укрзализныця действительно запустила тестовый поезд с котрейлерными платформами для того того, чтобы фуры могли пересечь границу, подтвердил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев сообщил на встрече с агроэкспортерами в четверг.
Ткачев уточнил, что польские таможенники в настоящее время проводят досмотр загруженного 23 украинскими фурами тестового контрейлерного поезда, свою задержку объясняют необходимостью согласовать габариты грузов и наличие в фурах топлива,
Сейчас у нас стоит загруженный поезд на переходе с Хрубешувом. У нас уже есть загруженные 23 контрейлерные вагоны с фурами
По его словам, сейчас украинская и польская стороны согласовывают технические вопросы, и в ближайшее время поезд должны пропустить. После проезда первого тестового поезда, подобные запустят в массовом порядке.
Напомним
Забастовка польских перевозчиков на границе продолжается с 6 ноября. Они ограничили движение грузового транспорта через украинско-польскую границу, заблокировав крупнейшие пункты пропуска, в том числе "Корчева-Краковец", "Гребенное-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин", а позже были заблокированы пункты пропуска "Медика - Шегини" и Краковец-Корчова.
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Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)
Укрзализныця запустила тестовый поезд с 23 украинскими грузовиками, которые должны заехать в Украину железнодорожным путем в обход блокады польских протестующих автомобильного пути на границе. Так Украина надеется решить проблему с экспортом продукции, возникшую из-за блокады путей.
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