Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)

Укрзализныця сформировала первый тестовый поезд с украинскими грузовиками, которые будут перевезены в Украину железнодорожным путем из-за блокады пунктов пропуска польскими протестующими. Об этом сказал директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, передает УНН.

Детали

В сети распространяется видео поезда, который загружен фурами. Предположительно, это украинские фуры, которые будут перевезены через границу железнодорожным путем. Таким образом украинские экспортеры пытаются решить проблему с пересечением украинско-польской границы, которая блокируется польскими перевозчиками.

То, что Укрзализныця действительно запустила тестовый поезд с котрейлерными платформами для того того, чтобы фуры могли пересечь границу, подтвердил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев сообщил на встрече с агроэкспортерами в четверг.

Ткачев уточнил, что польские таможенники в настоящее время проводят досмотр загруженного 23 украинскими фурами тестового контрейлерного поезда, свою задержку объясняют необходимостью согласовать габариты грузов и наличие в фурах топлива,

Сейчас у нас стоит загруженный поезд на переходе с Хрубешувом. У нас уже есть загруженные 23 контрейлерные вагоны с фурами - сказал Ткачев.

По его словам, сейчас украинская и польская стороны согласовывают технические вопросы, и в ближайшее время поезд должны пропустить. После проезда первого тестового поезда, подобные запустят в массовом порядке.

Напомним

Забастовка польских перевозчиков на границе продолжается с 6 ноября. Они ограничили движение грузового транспорта через украинско-польскую границу, заблокировав крупнейшие пункты пропуска, в том числе "Корчева-Краковец", "Гребенное-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин", а позже были заблокированы пункты пропуска "Медика - Шегини" и Краковец-Корчова.

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