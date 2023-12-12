Из-за сбоя в "Киевстар" некоторые банкоматы и терминалы могут работать не стабильно

Масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар" негативно влияет на работу банкоматной сети. Однако только с 5% терминалов и банкоматов используют "Киевстар", поэтому эта проблема не касается всей сети. Об этом представитель "ПриватБанка" Олег Серга сообщил в комментарии корреспонденту УНН.

В связи с перебоями в работе мобильного оператора "Киевстар", некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи - отметил Олег Серга.

"В нашей банкоматной сети используют связь Киевстар около 5% банкоматов",- добавил он.

Детали

В связи со сбоем в работе "Киевстар", некоторая часть банкоматов и POS-терминалов "ПриватБанка", которая работает на мобильных карточках этого оператора, могут не иметь связи.

Сейчас, по словам Олега Серги, делается все возможное для обеспечения бесперебойной работы.

Также спикер отметил, что при отсутствии мобильной связи клиенты могут связаться с поддержкой банка с помощью приложения Приват24.

Напомним

Сегодня утром в компании "Киевстар" (Kyivstar) официально подтвердили технический сбой в сети.

Позже стало известно, что на сеть мобильного оператора совершили мощную хакерскую атаку.

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