Из-за падения обломков БПЛА в Киеве под завалами оказались две женщины - Кличко

В первые дни полномасштабной войны лукашенко пообещал Зеленскому, что белорусы не будут воевать с Украиной - Арахамия

В Офисе президента словам диктатора не поверили, однако во время многочисленных провокаций, когда заявляли, что белорусские солдаты переодеты в военную форму и все же участвуют в боевых действиях, информация не подтверждалась.