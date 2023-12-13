Из-за ночной атаки рф в Киеве затопило подземный переход
Киев • УНН
Обломки вражеских ракет повредили в Днепровском районе Киева водопровод, затопив подземный переход и задев жилые дома.
В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки и падения обломков ракет повреждена водопроводная сеть. Из-за этого вода затопила подземный пешеходный переход. Об этом этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели продолжают работать в Днепровском районе. В этом районе на проезжей части произошло повреждение водопроводной сети. В результате затоплен подвал дома и подземный пешеходный переход. переход, работают 34 чрезвычайника и 5 единиц техники
Отмечается, что также сейчас психологи оказывают помощь пострадавшим.
На месте развернуто 3 палатки Красного креста, предоставлен автобус для обогрева людей.
Для ликвидации последствий атаки в целом было привлечено более 100 спасателей и 22 единицы основной пожарно-спасательной техники.
Дополнение
Более 50 жителей Днепровского района Киева обратились за психологической помощи после ракетного обстрела.
Рядом с многоэтажным жилым домом в Днепровском районе Киева, который получил наибольшие повреждения в результате ночной ракетной атаки на столицу развернули Пункт Несокрушимости. Все пострадавшие жители дома смогут там получить временный приют и будут и будут обеспечены теплом.
Напомним
Российский ракетный удар по Киеву повредил четыре многоэтажных дома, несколько частных домов и общественных зданий. 53 человека были ранены, в том числе числе шестеро детей, 18 из которых были госпитализированы.
Из-за ночной атаки рф в Киеве затопило подземный переход
Обломки вражеских ракет повредили в Днепровском районе Киева водопровод, затопив подземный переход и задев жилые дома.
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