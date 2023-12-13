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Из-за ночной атаки рф в Киеве затопило подземный переход

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 09:47  •  27760 просмотра

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Обломки вражеских ракет повредили в Днепровском районе Киева водопровод, затопив подземный переход и задев жилые дома.

В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки и падения обломков ракет  повреждена водопроводная сеть. Из-за этого вода затопила подземный пешеходный переход. Об этом этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели продолжают работать в Днепровском районе. В этом районе на проезжей части произошло повреждение водопроводной сети. В результате затоплен подвал дома и подземный пешеходный переход. переход, работают 34 чрезвычайника и 5 единиц техники

- говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Отмечается, что также сейчас психологи оказывают помощь пострадавшим.

На месте развернуто 3 палатки Красного креста, предоставлен автобус для обогрева людей. 

Для ликвидации последствий атаки в целом было привлечено более 100 спасателей и 22 единицы основной пожарно-спасательной техники.

Дополнение

Более 50 жителей Днепровского района Киева обратились за психологической помощи после ракетного обстрела.

Рядом с многоэтажным жилым домом в Днепровском районе Киева, который получил наибольшие повреждения в результате ночной ракетной атаки на столицу развернули Пункт Несокрушимости. Все пострадавшие жители дома смогут там получить временный приют и будут и будут обеспечены теплом.

Напомним

Российский ракетный удар по Киеву повредил четыре многоэтажных дома, несколько частных домов и общественных зданий. 53 человека были ранены, в том числе числе шестеро детей, 18 из которых были госпитализированы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Через нічну атаку рф у Києві затопило підземний перехід
Underpass in Kyiv flooded due to night attack by Russian Federation
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