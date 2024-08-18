Из-за непогоды на Ивано-Франковщине дерево упало на вагон "Укрзализныци": есть пострадавшие
Киев • УНН
На Ивано-Франковщине из-за непогоды дерево упало на вагон пригородного поезда «Укрзализныци». Четырех пассажиров с резаными травмами госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Движение поезда восстановлено с задержкой.
Из-за непогоды на Ивано-Франковщине на вагон поезда «Укрзализныци» упало дерево. В результате инцидента есть травмированные пассажиры и железнодорожники. Об этом заявили в «Укрзализныце», передает УНН.
Детали
В результате шторма в Стрыйском районе дерево упало на вагон пригородного поезда 6424 Стрый - Ивано-Франковск. Все пострадавшие оперативно получили первую помощь, четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая, их жизни в безопасности
Поезд 6424 уже продолжает движение с задержкой 1 ч. 42 мин., а пассажиры пересажены из поврежденного вагона в резервный, который железнодорожники оперативно прицепили во время стоянки.
Штормовое предупреждение пока распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков. Поезда Укрзализныци продолжают движение несмотря на непогоду