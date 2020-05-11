Италия планирует легализовать сотни тысяч иностранных работников

Сообщается, что этот шаг затронет около 600 000 нелегальных работников, задействованных в основном в таких сферах, как сельское хозяйство, строительная отрасль и уход за больными и людьми пожилого возраста.

Достигнутый компромисс предусматривает, что мигрантам будет предоставляться шестимесячное разрешение на проживание на период поиска работы. В случае трудоустройства с заключением трудового договора такое разрешение будет продлеваться на срок действия самого трудового договора. К работодателям, которые предпочитают легализовать бывшие незаконные трудовые отношения, штрафных санкций не будут применять.

К такому шагу побудило прежде всего то, что, учитывая глобальную пандемию COVID-19 немало работников-нелегалов не могут вернуться на родину. Кроме того, нововведения также ориентированы на местных жителей, которые зарабатывают себе на жизнь нелегальным трудом.

Напомним, Италия принадлежит к тем странам мира, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 11 мая в этой стране зафиксировано более 219 000 случаев заражения коронавируса. Более 30,5 тысячи человек умерли от COVID-19.