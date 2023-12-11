Италия, Франция и Германия выступают за специальные санкции против ХАМАС
Киев • УНН
Италия, Франция и Германия поддерживают санкции ЕС против ХАМАС, стремясь послать мощный политический сигнал о решимости ЕС в борьбе с группировкой и солидарности с Израилем.
Италия, Франция и Германия выступили в поддержку санкций ЕС против ХАМАС и его сторонников. Об этом, министры иностранных дел трех стран стран написали в совместном письме к верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, передает УНН с ссылкой на Reuters.
Мы выражаем нашу полную поддержку ... предложения создать специальный режим санкций против ХАМАС и его сторонников. (...) Быстрое принятие этого режима санкций позволит нам послать сильный политический сигнал о приверженности Европейского Союза против ХАМАС и нашу солидарность с Израилем
Напомним
УНН сообщал, что министры иностранных дел стран-членов ЕС собираются в понедельник, 11 декабря, на заседание, где на повестке дня есть вопрос агрессии рф против Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава ХАМАС сбежал из Сектора Газа, спрятавшись в гуманитарном грузе - источник
Италия, Франция и Германия выступают за специальные санкции против ХАМАС
Италия, Франция и Германия поддерживают санкции ЕС против ХАМАС, стремясь послать мощный политический сигнал о решимости ЕС в борьбе с группировкой и солидарности с Израилем.
Силы обороны, вероятно, лишили российских войск полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки - британская разведка
Украинские силы, возможно, провели контратаки, не позволив российским войскам полностью контролировать село Степное вблизи Авдеевки. По данным британской разведки, Авдеевка остается ключевой горячей точкой с интенсивными боями.
В Англии найден окаменелый череп гигантского морского чудовища доисторических времен
На английском побережье Юрского периода найдена окаменелость черепа плиозавра возрастом 150 миллионов лет. Эксперты поражены тем, как хорошо сохранились останки этого существа.
Пожар на заводе железобетонных изделий в Феодосии: появились детали масштабного возгорания
Пожар на бетонном заводе в Феодосии, Крым, охватил пятитонную бочку с мазутом; пожар был ликвидирован за 1,5 часа без пострадавших, причина пожара неизвестна.
Резня в Буче: российского капитана, который расстреливал гражданских, заочно приговорили к пожизненному
Российский капитан Дмитрий Дигот был заочно приговорен к пожизненному заключению за массовые убийства гражданского населения в Буче, Украина. Доказательства показали, что он командовал карательными операциями и лично совершал насилие.
Оккупанты за сутки ударили 17 раз по Донецкой области: били из авиации, "Градов" и артиллерии
Российские войска атаковали 9 населенных пунктов в Донецкой области, обстреливая их из самолетов, "Градов" и артиллерии, повредив 22 дома и магазин, о жертвах не сообщается.
Более двух тысяч иностранных компонентов обнаружили в обломках российского оружия - Рувин
Идентифицировано более 2000 иностранных компонентов в российском вооружении.
Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины - Зеленский
Президент Украины Зеленский считает, что Аргентина может объединить Латинскую Америку в поддержку мирных усилий Украины, намекая на сотрудничество в области энергетики, безопасности и диджитализации.
Реестр деклараций открыт: кто из министров подал декларации
УНН выяснил, что несколько украинских министров сообщили о значительных изменениях в своем имущественном состоянии в 2023 году, когда НАПК возобновило публичный доступ к Реестру деклараций, за исключением исключений, связанных с военным положением.
Делают ставку на человеческий ресурс: Сырский заявил, что потери рф на Востоке в 8 раз больше, чем у ВСУ
Российские войска продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, неся значительные потери и подкрепляясь резервами и спецподразделениями. В то же время украинские войска держат прочную оборону благодаря тактическим действиям и точной артиллерии. Российские потери значительно превышают украинские.