Италия, Франция и Германия выступают за специальные санкции против ХАМАС

Италия, Франция и Германия выступили в поддержку санкций ЕС против ХАМАС и его сторонников. Об этом, министры иностранных дел трех стран стран написали в совместном письме к верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, передает УНН с ссылкой на Reuters.

Мы выражаем нашу полную поддержку ... предложения создать специальный режим санкций против ХАМАС и его сторонников. (...) Быстрое принятие этого режима санкций позволит нам послать сильный политический сигнал о приверженности Европейского Союза против ХАМАС и нашу солидарность с Израилем - говорится в заявлении.

Напомним

УНН сообщал, что министры иностранных дел стран-членов ЕС собираются в понедельник, 11 декабря, на заседание, где на повестке дня есть вопрос агрессии рф против Украины.

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