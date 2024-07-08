ISW: Украинские операторы БпЛА усовершенствовали перехват вражеских дронов
Киев • УНН
Украинские операторы БПЛА улучшают свою способность перехватывать российские беспилотники дальнего радиуса действия в воздухе, что позволяет им ослабить давление на системы противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия.
Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов улучшают свои возможности перехвата российских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе. Эти технологические инновации могут позволить украинским силам ослабить давление на средства ПВО малой и средней дальности, если они будут успешно применены в широких масштабах. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Сообщается, что на видео, опубликованном 1 июня, видно, как украинские силы используют FPV-дроны для поражения российского тактического разведывательного беспилотника "Зала" и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" посреди полета в районе Большой Новоселки.
29 июня Харьковская оперативно-тактическая группировка опубликовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник перехватывает российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет", летящий в воздухе на Харьковском направлении.
Дополнение
Военные аналитики отметили, что как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать БПЛА для перехвата других БПЛА на тактическом уровне. В то же время ISW еще не видел подтверждений того, что российские силы используют дроны для поражения украинских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.
Способность украинцев использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила бы украинским силам ослабить российские ударные комплексы, сохраняя при этом дорогие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более дорогих и значительных российских воздушных целей.
"Российские и украинские вооруженные силы сейчас ведут технологическое соревнование между наступательными и оборонительными силами. И способность Украины внедрять технологические инновации, опережающие российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины нивелировать нынешние преимущества России в материально-техническом обеспечении", - говорится в отчете.
Американский Институт изучения войны ISW оценил темпы украинского контрнаступления9 июля 2023, 00:29 • 1060519 просмотров