ISW: Украинские операторы БпЛА усовершенствовали перехват вражеских дронов

Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов улучшают свои возможности перехвата российских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе. Эти технологические инновации могут позволить украинским силам ослабить давление на средства ПВО малой и средней дальности, если они будут успешно применены в широких масштабах. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Сообщается, что на видео, опубликованном 1 июня, видно, как украинские силы используют FPV-дроны для поражения российского тактического разведывательного беспилотника "Зала" и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" посреди полета в районе Большой Новоселки.

29 июня Харьковская оперативно-тактическая группировка опубликовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник перехватывает российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет", летящий в воздухе на Харьковском направлении.

Дополнение

Военные аналитики отметили, что как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать БПЛА для перехвата других БПЛА на тактическом уровне. В то же время ISW еще не видел подтверждений того, что российские силы используют дроны для поражения украинских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

Способность украинцев использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила бы украинским силам ослабить российские ударные комплексы, сохраняя при этом дорогие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более дорогих и значительных российских воздушных целей.

"Российские и украинские вооруженные силы сейчас ведут технологическое соревнование между наступательными и оборонительными силами. И способность Украины внедрять технологические инновации, опережающие российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины нивелировать нынешние преимущества России в материально-техническом обеспечении", - говорится в отчете.

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