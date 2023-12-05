Ищут "диверсантов": на оккупированном Запорожье россияне задерживают женщин за сообщения в соцсетях
Киев • УНН
российские войска в Запорожской области охотятся на местных женщин в поисках диверсантов, задерживая их за активность в социальных сетях, что приводит к сообщениям об исчезновении. Городской голова Иван Федоров отметил атмосферу страха в условиях оккупации, где никто не защищен от подозрений.
На оккупированной территории Запорожской области россияне терроризируют местное население и ищут диверсантов и террористов среди местных женщин. Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Он подчеркнул, что в оккупации ни возраст, ни пол не может обезопасить жителей от внимания силовиков-карателей. В частности, согласно данным Нацсопротивления, оккупанты мониторят предпочтения патриотических страниц в соцсетях и пытаются вычислить местных жителей.
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Так, недавно 58-летнюю жительницу Бердянска задержали за сообщение в соцсетях - женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Забрали из собственного дома после обыска и жительницу Мелитополя - тоже якобы за правдивые комментарии в месседжере. Сообщения об исчезновении женщин поступают и из Пологовского района. Недавно оккупанты забрали на допрос жительницу Токмака, где она сейчас - неизвестно
Дополнение
Федоров отметил, что оккупантам нужно держать в страхе местных - именно поэтому им безразлично, из кого лепить диверсантов.
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Напомним
Оккупационные власти на оккупированных территориях Украины имеют проблемы с набором коллаборационистов: только 10 из 80 кандидатов из оккупированных регионов и Крыма прошли конкурсный отбор. Низкая явка и процент успешных кандидатов вызвали недовольство оккупантов.
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Ищут "диверсантов": на оккупированном Запорожье россияне задерживают женщин за сообщения в соцсетях
российские войска в Запорожской области охотятся на местных женщин в поисках диверсантов, задерживая их за активность в социальных сетях, что приводит к сообщениям об исчезновении. Городской голова Иван Федоров отметил атмосферу страха в условиях оккупации, где никто не защищен от подозрений.
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