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Ищут "диверсантов": на оккупированном Запорожье россияне задерживают женщин за сообщения в соцсетях

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 10:37  •  8389 просмотра

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российские войска в Запорожской области охотятся на местных женщин в поисках диверсантов, задерживая их за активность в социальных сетях, что приводит к сообщениям об исчезновении. Городской голова Иван Федоров отметил атмосферу страха в условиях оккупации, где никто не защищен от подозрений.

На оккупированной территории Запорожской области россияне терроризируют местное население и ищут диверсантов и террористов среди местных женщин. Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что в оккупации ни возраст, ни пол не может обезопасить жителей от внимания силовиков-карателей. В частности, согласно данным Нацсопротивления, оккупанты мониторят предпочтения патриотических страниц в соцсетях и пытаются вычислить местных жителей.

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Так, недавно 58-летнюю жительницу Бердянска задержали за сообщение в соцсетях - женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Забрали из собственного дома после обыска и жительницу Мелитополя - тоже якобы за правдивые комментарии в месседжере. Сообщения об исчезновении женщин поступают и из Пологовского района. Недавно оккупанты забрали на допрос жительницу Токмака, где она сейчас - неизвестно

- говорится в заметке.

Дополнение

Федоров отметил, что оккупантам нужно держать в страхе местных - именно поэтому им безразлично, из кого лепить диверсантов.

Жизнь на ВОТ сверхопасна - Юг ждет освобождения.

- подчеркнул Федоров.

Напомним

Оккупационные власти на оккупированных территориях Украины имеют проблемы с набором коллаборационистов: только 10 из 80 кандидатов из оккупированных регионов и Крыма прошли конкурсный отбор. Низкая явка и процент успешных кандидатов вызвали недовольство оккупантов.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Ищут "диверсантов": на оккупированном Запорожье россияне задерживают женщин за сообщения в соцсетях

российские войска в Запорожской области охотятся на местных женщин в поисках диверсантов, задерживая их за активность в социальных сетях, что приводит к сообщениям об исчезновении. Городской голова Иван Федоров отметил атмосферу страха в условиях оккупации, где никто не защищен от подозрений.

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