И.о. главы КСУ Головатый получил должность в Венецианской Комиссии

И.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран на ответственную должность в системе рабочих органов Венецианской Комиссии. Его избрали председателем подкомиссии по правовластию ("верховенства права"). Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

Детали

16 декабря 2023 года Венецианская Комиссия на 137-м пленарном заседании в соответствии со своими правилами на ротационной основе обновила руководящий состав рабочих органов на следующий двухлетний период. Член Венецианской Комиссии от Украины, судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран Председателем подкомиссии по правовластию ("верховенству права"). Перед этим Сергей Головатый входил в состав Бюро Комиссии - говорится в сообщении.

Сообщается, что за достаточно длительное время деятельности в рамках Венецианской Комиссии Сергей Головатый занимал различные руководящие должности в системе рабочих органов Комиссии: в 1997-2001 гг. он был вице-президентом и членом Бюро; в 2019-2021 гг. - Председателем подкомиссии по правовластию ("верховенству права"); в 2010-2013 гг. - представителем Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Комиссии.

В 2016 году за весомый личный вклад в работу Венецианской Комиссии Сергей Головатый награжден специальной медалью "Pro Merito" ("За заслуги").

Дополнение

16 ноября сообщалось, что НАПК составило протоколы об административном правонарушении в отношении и.о. председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

7 декабря Сергей Головатый не явился в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении. Его подозревают в совершении действий в условиях реального конфликта интересов. Дело отложили на 21 декабря.