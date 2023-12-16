И.о. главы КСУ Головатый получил должность в Венецианской Комиссии
Киев • УНН
Сергей Головатый, украинский судья Конституционного суда, избран председателем подкомитета по вопросам верховенства права Венецианской комиссии. О его назначении было объявлено во время 137-го пленарного заседания Комиссии.
И.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран на ответственную должность в системе рабочих органов Венецианской Комиссии. Его избрали председателем подкомиссии по правовластию ("верховенства права"). Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.
Детали
16 декабря 2023 года Венецианская Комиссия на 137-м пленарном заседании в соответствии со своими правилами на ротационной основе обновила руководящий состав рабочих органов на следующий двухлетний период. Член Венецианской Комиссии от Украины, судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран Председателем подкомиссии по правовластию ("верховенству права"). Перед этим Сергей Головатый входил в состав Бюро Комиссии
Сообщается, что за достаточно длительное время деятельности в рамках Венецианской Комиссии Сергей Головатый занимал различные руководящие должности в системе рабочих органов Комиссии: в 1997-2001 гг. он был вице-президентом и членом Бюро; в 2019-2021 гг. - Председателем подкомиссии по правовластию ("верховенству права"); в 2010-2013 гг. - представителем Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Комиссии.
В 2016 году за весомый личный вклад в работу Венецианской Комиссии Сергей Головатый награжден специальной медалью "Pro Merito" ("За заслуги").
Дополнение
16 ноября сообщалось, что НАПК составило протоколы об административном правонарушении в отношении и.о. председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного.
7 декабря Сергей Головатый не явился в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении. Его подозревают в совершении действий в условиях реального конфликта интересов. Дело отложили на 21 декабря.
И.о. главы КСУ Головатый получил должность в Венецианской Комиссии
Сергей Головатый, украинский судья Конституционного суда, избран председателем подкомитета по вопросам верховенства права Венецианской комиссии. О его назначении было объявлено во время 137-го пленарного заседания Комиссии.
Украинские пограничники с помощью беспилотника вывели из строя вражеский экскаватор в Купянске
На Купянском направлении украинские пограничники с помощью беспилотника повредили систему управления вражеским экскаватором, водитель которого на тот момент отсутствовал.
В оккупированном Мариуполе россияне до сих пор не подключили к отоплению уцелевшие многоэтажки - ЦНС
Через два года после оккупации многие уцелевшие здания Мариуполя остаются без отопления, из-за чего жители мерзнут в холоде.
В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины
Украина планирует установить металлодетекторы и сканеры багажа в общественных местах, таких как транспортные станции и торговые центры, для повышения уровня безопасности. Министр внутренних дел также отмечает важность современных систем видеонаблюдения для безопасности и раскрытия преступлений.
В Киеве демонтировали советский памятник "Таращанец"
Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в Дарницком районе Киева был демонтирован в рамках декоммунизации и будет храниться в музее.
Умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад
Шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, эмир Кувейта, умер в возрасте 86 лет, и ожидается, что его преемником станет его сводный брат шейх Мешаль.
Британский эсминец сбил неизвестный дрон в Красном море
Британский эсминец HMS Diamond сбил ракетой Sea Viper беспилотник, нацеленный на торговое судно в Красном море, в рамках усилий по усилению региональной морской безопасности.
На оккупированных территориях Запорожской области не хватает 70% медперсонала - Центр сопротивления
Запорожская область, находящаяся под оккупацией, сталкивается с острой нехваткой медицинского персонала. Кроме того, больницы перепрофилированы для военных, а с 2024 года тем, кто не имеет российского паспорта, может быть отказано в обслуживании.
Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак
Как сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, российские войска часто запускают беспилотники "Шахид" в вечернее время с большой дальностью полета, которые способны кружить перед тем, как нанести удар по целям. Эти беспилотники, которые маневрируют и обходят средства защиты, запускаются до тех пор, пока украинские силы не дадут им отпор ночью.
Из-за непогоды и боевых действий в Украине обесточены почти 700 населенных пунктов
Из-за боевых действий и по техническим причинам в Украине обесточены 443 населенных пункта. Также из-за непогоды без света остаются 240 населенных пунктов.