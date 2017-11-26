Институт военной документации Нидерландов пополнил свою коллекцию картиной Гитлера

Женщина, которая передала полотно, отказалась раскрывать свою личность. Женщина не хотела хранить картину у себя дома, а два голландских аукционных дома отказались выставить ее на продажу. К женщине работа Гитлера попала из-за ее отца, который купил ее на блошином рынке за 75 центов. Принеся открытку домой, он увидел подпись: "Гитлер".

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После месяцев процесса аутентификации установлено, что это оригинал кисти Адольфа Гитлера. В период с 1909 года по 1913 Гитлер зарабатывал на жизнь, рисуя открытки акварелью. Вероятно, будущий фюрер Германии в эти годы выполнил от 2 тыс. До 3 тыс. Акварелей, из них известно около 800 Большинство живописных работ Гитлера в настоящее время хранятся в частных коллекциях в Австрии, Великобритании, США и Германии.

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Напомним, телефонную книгу, которая, как предполагается принадлежала Адольфу Гитлеру, продали на аукционе Henry Aldridge and Son за 33000 фунтов стерлингов.