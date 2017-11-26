Институт военной документации Нидерландов пополнил свою коллекцию картиной Гитлера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Институт военной документации Нидерландов пополнил свою коллекцию картиной с пейзажем Вены, написанную акварельными красками. Автором полотна был нацистский лидер Адольф Гитлер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Volkstrant.
Женщина, которая передала полотно, отказалась раскрывать свою личность. Женщина не хотела хранить картину у себя дома, а два голландских аукционных дома отказались выставить ее на продажу. К женщине работа Гитлера попала из-за ее отца, который купил ее на блошином рынке за 75 центов. Принеся открытку домой, он увидел подпись: "Гитлер".
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После месяцев процесса аутентификации установлено, что это оригинал кисти Адольфа Гитлера. В период с 1909 года по 1913 Гитлер зарабатывал на жизнь, рисуя открытки акварелью. Вероятно, будущий фюрер Германии в эти годы выполнил от 2 тыс. До 3 тыс. Акварелей, из них известно около 800 Большинство живописных работ Гитлера в настоящее время хранятся в частных коллекциях в Австрии, Великобритании, США и Германии.
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Напомним, телефонную книгу, которая, как предполагается принадлежала Адольфу Гитлеру, продали на аукционе Henry Aldridge and Son за 33000 фунтов стерлингов.