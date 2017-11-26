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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 53161 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 32665 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 44563 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 55633 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109834 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 137859 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107252 просмотра

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Институт военной документации Нидерландов пополнил свою коллекцию картиной Гитлера

Институт военной документации Нидерландов пополнил свою коллекцию картиной Гитлера

Киев  •  УНН

 • 14978 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Институт военной документации Нидерландов пополнил свою коллекцию картиной с пейзажем Вены, написанную акварельными красками. Автором полотна был нацистский лидер Адольф Гитлер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Volkstrant.

Женщина, которая передала полотно, отказалась раскрывать свою личность. Женщина не хотела хранить картину у себя дома, а два голландских аукционных дома отказались выставить ее на продажу. К женщине работа Гитлера попала из-за ее отца, который купил ее на блошином рынке за 75 центов. Принеся открытку домой, он увидел подпись: "Гитлер".

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После месяцев процесса аутентификации установлено, что это оригинал кисти Адольфа Гитлера. В период с 1909 года по 1913 Гитлер зарабатывал на жизнь, рисуя открытки акварелью. Вероятно, будущий фюрер Германии в эти годы выполнил от 2 тыс. До 3 тыс. Акварелей, из них известно около 800 Большинство живописных работ Гитлера в настоящее время хранятся в частных коллекциях в Австрии, Великобритании, США и Германии.

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Напомним, телефонную книгу, которая, как предполагается принадлежала Адольфу Гитлеру, продали на аукционе Henry Aldridge and Son за 33000 фунтов стерлингов.

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