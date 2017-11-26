Інститут військової документації Нідерландів поповнив свою колекцію картиною А.Гітлера

Жінка, яка передала полотно, відмовилась розкривати свою особистість. Жінка не хотіла зберігати картину у себе вдома, а два голландських аукціонних будинку відмовилися виставити її на продаж. До жінки робота Гітлера потрапила через її батька, який купив її на блошиному ринку за 75 центів. Принісши листівку додому, він побачив підпис: "А.Гітлер".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розсекречені документи ЦРУ ставлять під сумнів самогубство Гітлера

Після місяців процесу аутентифікації встановлено, що це оригінал пензля Адольфа Гітлера. У період з 1909 року по 1913 рік Гітлер заробляв на життя, малюючи листівки аквареллю. Імовірно, майбутній фюрер Німеччини в ці роки виконав від 2 тис. До 3 тис. Акварелей, з них відомі близько 800. Більшість живописних робіт Гітлера в даний час зберігаються в приватних колекціях в Австрії, Великобританії, США та Німеччини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воскова фігура Гітлера в музеї Індонезії викликала обурення у правозахисників

Нагадаємо, телефонну книгу, яка, як передбачається належала Адольфу Гітлеру, продали на аукціоні Henry Aldridge and Son за 33 тисячі фунтів стерлінгів.