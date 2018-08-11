Институт археологии Украины: заявления, что на Почтовой площади крестили Русь, есть спекуляции любителей

В связи с распространением большого количества противоречивых сообщений в СМИ о ситуации с археологическими раскопками на Почтовой площади в Киеве, Институт археологии НАН Украины подробно объяснил свою позицию.

"Во время проведения раскопок государственным предприятием" Центр археологии Киева "на Почтовой площади в 2014-2017 годах раскрыто отрезок улицы древнего Киева, фрагменты сооружений и элементы усадьбы конца XI-XII века и остатки сооружений, которые могут иметь отношение к припортовой зоны Подола ХVИИ- XVIII века. Многочисленные публичные заявления, что именно с этого участка Подола уплывала в Византию княгиня Ольга и именно здесь происходил акт Крещения Руси, является дилетантскими и не подтверждаются ни тогдашними письменными источниками, ни полученными на сегодня археологич ими свидетельствам ", - говорится в заявлении.

Специалисты Института археологии считают, что никакого крещения Руси на Почтовой площади не было, а такие заявления - это откровенный популизм. На самом деле артефакты - это находки XVII-XVIII века, которые являются информативными, но не уникальными, а скорее стандартными для центральной части киевского Подола.

"Средневековые культурные слои, открытые на других участках этого района в предыдущие годы исследований (Межигорская, 3/7, Набережно-Крещатицкая, 1а, Спасская, 35, Юрковская, 3 и другие), ничем не уступают по исторической ценностью и кое имеют более высокий уровень експозицийности. Например, действительно уникальным объектом является фундаменты неизвестного по летописям киевского каменного храма XII в., на улице Юрковский, 3, до сих пор остаются законсервированными в земле и вообще неизвестными широкой общественности. Однако, сегодня никоим образом не поднимается вопрос по их музеефикации ", - рассказывает эксперт Института археологии.