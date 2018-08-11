Институт археологии Украины: заявления, что на Почтовой площади крестили Русь, есть спекуляции любителей

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 6308 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 25567 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 11557 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 55056 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 134621 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 242922 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 186985 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 252103 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 280584 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222615 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.7м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 38601 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 43924 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 36483 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 32462 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 11376 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 309982 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 280608 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 365339 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 520031 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 607880 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 8292 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 47147 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 252077 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 91851 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 87345 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Институт археологии Украины: заявления, что на Почтовой площади крестили Русь, есть спекуляции любителей

Киев • УНН

 • 7643 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. На Почтовой площади в Киеве не было крещение Руси, там находятся артефакты XVII-XVIII века. Об этом стало известно из официального заявления Института археологии Национальной академии наук Украины на сайте организации, передает УНН.

Институт археологии Украины: заявления, что на Почтовой площади крестили Русь, есть спекуляции любителей

В связи с распространением большого количества противоречивых сообщений в СМИ о ситуации с археологическими раскопками на Почтовой площади в Киеве, Институт археологии НАН Украины подробно объяснил свою позицию.

"Во время проведения раскопок государственным предприятием" Центр археологии Киева "на Почтовой площади в 2014-2017 годах раскрыто отрезок улицы древнего Киева, фрагменты сооружений и элементы усадьбы конца XI-XII века и остатки сооружений, которые могут иметь отношение к припортовой зоны Подола ХVИИ- XVIII века. Многочисленные публичные заявления, что именно с этого участка Подола уплывала в Византию княгиня Ольга и именно здесь происходил акт Крещения Руси, является дилетантскими и не подтверждаются ни тогдашними письменными источниками, ни полученными на сегодня археологич ими свидетельствам ", - говорится в заявлении.

Специалисты Института археологии считают, что никакого крещения Руси на Почтовой площади не было, а такие заявления - это откровенный популизм. На самом деле артефакты - это находки XVII-XVIII века, которые являются информативными, но не уникальными, а скорее стандартными для центральной части киевского Подола.

"Средневековые культурные слои, открытые на других участках этого района в предыдущие годы исследований (Межигорская, 3/7, Набережно-Крещатицкая, 1а, Спасская, 35, Юрковская, 3 и другие), ничем не уступают по исторической ценностью и кое имеют более высокий уровень експозицийности. Например, действительно уникальным объектом является фундаменты неизвестного по летописям киевского каменного храма XII в., на улице Юрковский, 3, до сих пор остаются законсервированными в земле и вообще неизвестными широкой общественности. Однако, сегодня никоим образом не поднимается вопрос по их музеефикации ", - рассказывает эксперт Института археологии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$63.14
Bitcoin
$76,264.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.08
Золото
$3,040.96
Ethereum
$1,483.72