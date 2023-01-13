Инфляция в США снижается шестой месяц подряд

Детали

Инфляция в США снизилась до 6,5% в декабре по сравнению с годом ранее, сообщило правительство в четверг. Замедление инфляции в годовом исчислении продолжается шесть месяцев подряд, упав с 7,1% в ноябре. В месячном измерении цены фактически снизились на 0,1% с ноября по декабрь, что стало первым таким падением с мая 2020 года.

Более мягкие показатели добавляют растущих признаков того, что худший за четыре десятилетия всплеск инфляции неуклонно ослабевает. Цены на газ, которые упали, вероятно, продолжат снижать общую инфляцию в ближайшие месяцы. Вопросы запутанных цепочек поставок в значительной степени разрешились. Это помогает снизить стоимость товаров, начиная от автомобилей и обуви и заканчивая мебелью и спортивными товарами, указывает издание.

"Это отправная точка для гораздо лучших показателей инфляции, которые должны укрепить доверие потребителей и бизнеса", – сказал Джо Брусуэлас, главный экономист налоговых консультантов RSM.

Более низкие показатели инфляции в декабре повышают вероятность того, что ФРС замедлит повышение процентных ставок в ближайшие месяцы. ФРС может повысить базовую ставку всего на четверть пункта на следующем заседании, которое пройдет 1 февраля, после повышения на полпункта в декабре и четырех повышений на три четверти пункта до этого.

Чиновники ФРС дали понять, что намерены поднять свою ключевую ставку выше 5% - шаг, который, вероятно, сохранит высокие ставки по ипотечным кредитам, а также стоимость автокредитов и бизнес-кредитов. Более высокие ставки ФРС предназначены для замедления расходов, охлаждения экономики и сдерживания инфляции.

Но если инфляция продолжит снижаться, ФРС может после этого приостановить повышение ставок, говорят некоторые экономисты, или может быть только одно дополнительное повышение в марте, а затем – пауза. Цены на фьючерсы показывают, что инвесторы ожидают, что ФРС потом начнет снижать ставки до конца года, хотя в протоколе декабрьского заседания отмечается, что ни один из 19 ее членов не предусматривает снижения ставок в этом году.

Дополнение

Инфляция также снизилась, хотя и в меньшей степени, в Европе и Соединенном Королевстве. После месяцев роста цен годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре падала второй месяц подряд, впрочем, все равно достигала болезненных 9,2%. Это меньше по сравнению с ноябрьскими 10,1%, причем цены на энергоносители упали с летних пиков, но все еще выше, чем обычно.

Хотя инфляция в годовом исчислении в Соединенном Королевстве снизилась до 10,7% в ноябре с 11,1% месяцем ранее, она все еще держится около 40-летнего максимума, с давлением цен на продукты питания и энергоносители на потребителей. Центральные банки в Европе и Великобритании все еще повышают процентные ставки, но замедлили темпы этого.