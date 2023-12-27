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Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: где дороже всего

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 11:05  •  47307 просмотра

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Стоимость эспрессо в Украине выросла с 15 грн в 2017 году до 30 грн в 2023 году, со значительным скачком во время полномасштабного вторжения.

Индекс эспрессо в Украине вырос в 2 раза за последние годы. Такое исследование средней стоимости чашки кофе в Украине обнародовала компания Опендатабот, пишет УНН.

Детали

"30 гривен стоит чашка эспрессо в среднем по Украине", - сообщает Опендатабот, ссылаясь на исследование индекса эспрессо от Poster POS.

Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: с 15 грн в 2017 году до 30 грн в конце 2023-го.

Отмечается, что во время полномасштабного вторжения произошел резкий скачок цены. Так, средняя стоимость эспрессо в стране выросла с 20 грн до 28 грн только в течение 2022 года.

Дороже всего чашка кофе станет в Одесской (36 грн), Донецкой (35 грн) и Харьковской (32 грн) областях. Зато самые низкие цены на базовый кофейный напиток в Украине в Хмельницкой (21 грн), Сумской (23 грн), Житомирской и Винницкой областях - по 24 грн соответственно.

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Справочно

Индекс эспрессо - экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезным для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. Такой индикатор помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Індекс еспресо в Україні за останні роки виріс удвічі: де найдорожче
The espresso index in Ukraine has doubled in recent years: where is the most expensive
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