Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: где дороже всего

Индекс эспрессо в Украине вырос в 2 раза за последние годы. Такое исследование средней стоимости чашки кофе в Украине обнародовала компания Опендатабот, пишет УНН.

Детали

"30 гривен стоит чашка эспрессо в среднем по Украине", - сообщает Опендатабот, ссылаясь на исследование индекса эспрессо от Poster POS.

Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: с 15 грн в 2017 году до 30 грн в конце 2023-го.

Отмечается, что во время полномасштабного вторжения произошел резкий скачок цены. Так, средняя стоимость эспрессо в стране выросла с 20 грн до 28 грн только в течение 2022 года.

Дороже всего чашка кофе станет в Одесской (36 грн), Донецкой (35 грн) и Харьковской (32 грн) областях. Зато самые низкие цены на базовый кофейный напиток в Украине в Хмельницкой (21 грн), Сумской (23 грн), Житомирской и Винницкой областях - по 24 грн соответственно.

Справочно

Индекс эспрессо - экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезным для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. Такой индикатор помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.