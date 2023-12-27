Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: где дороже всего
Киев • УНН
Стоимость эспрессо в Украине выросла с 15 грн в 2017 году до 30 грн в 2023 году, со значительным скачком во время полномасштабного вторжения.
Индекс эспрессо в Украине вырос в 2 раза за последние годы. Такое исследование средней стоимости чашки кофе в Украине обнародовала компания Опендатабот, пишет УНН.
Детали
"30 гривен стоит чашка эспрессо в среднем по Украине", - сообщает Опендатабот, ссылаясь на исследование индекса эспрессо от Poster POS.
Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: с 15 грн в 2017 году до 30 грн в конце 2023-го.
Отмечается, что во время полномасштабного вторжения произошел резкий скачок цены. Так, средняя стоимость эспрессо в стране выросла с 20 грн до 28 грн только в течение 2022 года.
Дороже всего чашка кофе станет в Одесской (36 грн), Донецкой (35 грн) и Харьковской (32 грн) областях. Зато самые низкие цены на базовый кофейный напиток в Украине в Хмельницкой (21 грн), Сумской (23 грн), Житомирской и Винницкой областях - по 24 грн соответственно.
Справочно
Индекс эспрессо - экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезным для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. Такой индикатор помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.
Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: где дороже всего
Стоимость эспрессо в Украине выросла с 15 грн в 2017 году до 30 грн в 2023 году, со значительным скачком во время полномасштабного вторжения.
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