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Имеют те же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев: Бедный обеспокоен идеей допуска представителей страны-агрессора к Олимпиаде

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 16:06  •  18797 просмотра

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Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выступает против участия российских и белорусских спортсменов под "нейтральным" флагом в Олимпийских играх. Он считает, что отказ от российского гражданства - это единственный способ для спортсменов продемонстрировать настоящий нейтралитет.

Украина уважает принцип нейтральности, но "нейтральность" возможна только в мирное время. Когда идет война, и одна нация со своими паспортами убивает другую нацию, тогда "нейтральность" становится безответственностью. Это подчеркнул глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей  Бедный в интервью France Presse, передает УНН.

Детали

Бедный выразил обеспокоенность идеей допустить представителей стран-агрессорок к Олимпийским играм 2024 года, которую высказали на Олимпийском саммите в Лозанне 5 декабря. 

Он отметил, что такой шаг создает впечатление, будто Международный олимпийский комитет (МОК) "не хочет демонстрировать необходимое лидерство в деле олимпийской справедливости и честности". 

Пока МОК еще не принял окончательного решения относительно того, допустят ли спортсменов из рф и рб к участию в Олимпиаде в "нейтральном" статусе.  

Глава Минмолодьспорта выразил надежду, что МОК поступит ответственно и запретит представителям рф и рб прятаться под флагом "нейтральности". 

"Как метко сказал президент Владимир Зеленский: "Очевидно, любой нейтральный флаг российских спортсменов загрязнен кровью", - процитировал Президента Украины Матвей Бедный. 

"Мы рассчитываем на ответственное решение и лидерство МОК, которое не позволит россии использовать спорт для военной пропаганды. Даже если это спорт под "нейтральным" флагом", - утверждает руководитель Министерства. 

Глава Минмолодьспорта напомнил, что россия является единственным государством в мире, которое трижды нарушало олимпийское перемирие (2008, 2014 и 2022 года).  

"Они не уважают фундаментальные ценности олимпизма: совершенство, уважение и дружбу. Зато мы уважаем принцип нейтральности, но "нейтральность" возможна только в мирное время. Когда идет война, и одна нация со своими паспортами убивает другую нацию, тогда "нейтральность" становится безответственностью", - замечает Матвей Бедный. 

По словам главы Минмолодьспорта, отказ от гражданства стран-агрессорок - это единственный способ доказать нейтральность:  "Отказ от российского паспорта - это единственный возможный способ сегодня для спортсмена доказать, что олимпийское совершенство является его первоочередным приоритетом, и спортсмен не берет на себя долю ответственности за убийства украинцев", - говорит Бедный. 

Он добавляет, что Украина приветствует решение Исполкома МОК разрешить спортсменам, которые ранее соревновались за россию, сменить гражданство.  Матвей Бедный утверждает, что российские атлеты очень близки к фронту, даже если напрямую не связаны с военными. 

"Есть известная социологическая теория, что любые два человека на планете разделены всего шестью рукопожатиями", - сказал он. 

"Представьте, что вы заходите на арену, а перед вами стоит человек, за которым, всего в нескольких рукопожатиях, стоит российский солдат, который стрелял в детей в Буче. Просто представьте это!" - акцентирует Матвей Бедный. 

Руководитель Минмолодьспорта отмечает, что российское вторжение нанесло страдания всем украинцам, нанесло большой вред спортивному сообществу и потенциальным олимпийцам. 

"У нас есть подтверждение, что погибли 397 спортсменов и тренеров, включая атлетов, которые могли участвовать в Олимпиаде, таких как стрелок Егор Кигитов или боксер Максим Галиничев", - говорит Матвей Бедный. 

"Что касается спортивной инфраструктуры, наши потери уже превысили 500 объектов на общую сумму более 300 миллионов долларов. Их можно восстановить, но человеческие жизни вернуть невозможно", - проинформировал глава Минмолодьспорта. 

Украина последовательно доказывает, что представители стран-агрессорок должны быть отстранены от любых международных соревнований в любом статусе.

Напомним

Правительство Украины приняло протокольное решение относительно предложения участвовать украинским спортсменам только в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Спорт
Мають ті ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців: Бідний занепокоєний ідеєю допуску представників країни-агресорки до Олімпіади
They have the same passports as the occupiers who are killing Ukrainians: Poor concerned about allowing representatives of aggressor country to participate in Olympics
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Имеют те же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев: Бедный обеспокоен идеей допуска представителей страны-агрессора к Олимпиаде

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выступает против участия российских и белорусских спортсменов под "нейтральным" флагом в Олимпийских играх. Он считает, что отказ от российского гражданства - это единственный способ для спортсменов продемонстрировать настоящий нейтралитет.

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