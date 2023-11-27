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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Илон Маск прибыл в Израиль

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 10:58  •  13533 просмотра

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Израиль в понедельник принял с визитом Илона Маска с визитом

Израиль в понедельник принял с визитом Илона Маска, на фоне заявлений о достижении принципиального соглашения об использовании связи Starlink его компании SpaceX в секторе Газа, где пауза в войне против ХАМАС совпала с визитом технологического предпринимателя, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В офисе Маска пока не комментируют поездку.

Детали

Президент Израиля Исаак Герцог, как указано, запланировал днем встречу с Маском. К ним присоединятся родственники заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, а также они обсудят "необходимость действий по борьбе с растущим антисемитизмом в Интернете", сообщили в офисе Герцога.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху также должен встретиться с Маском в понедельник, чтобы обсудить аспекты безопасности искусственного интеллекта и провести живую онлайн-дискуссию, сообщили в офисе Нетаньяху.

Когда они в последний раз встречались в Калифорнии 18 сентября, Нетаньяху призвал Маска найти баланс между защитой свободы слова и борьбой с разжиганием ненависти после нескольких недель споров по антисемитизму в X - бывшем Twitter.

В прошлом месяце Маск предложил использовать Starlink для поддержки каналов связи в секторе Газа, который пострадал от отключения электроэнергии, с "международно признанными организациями по оказанию помощи".

Тогда представитель компании Israel Communications Шломо Кархи отверг идею, заявив, что "ХАМАС будет использовать его (Starlink) для террористической деятельности".

Но в понедельник Кархи заявил, что Израиль и Маск достигли принципиального соглашения, согласно которому "спутниковые установки Starlink могут эксплуатироваться в Израиле только с одобрения Министерства связи Израиля, включая сектор Газы".

В сообщении X, адресованном Маску, Кархи выразил надежду, что визит в Израиль "послужит трамплином для будущих начинаний, а также укрепит ваши отношения с еврейским народом и ценности, которые мы разделяем со всем миром".

Маск заявил, что он против антисемитизма и всего, что "пропагандирует ненависть и конфликты", в частности на X.

Дополнение

15 ноября Маск попал в скандал после поддержки публикации на X. Белый дом осудил то, что он назвал "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти", которая "противоречит нашим основным ценностям как американцев".

Крупнейшие американские компании, в частности Walt Disney, Warner Bros Discovery (WBD.O) и материнская компания NBCUniversal Comcast, приостановили свою рекламу в социальной сети.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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