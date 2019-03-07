IFAB одобрил введение новых правил в футболе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил введение новых правил в футболе, которые инициировала ФИФА, передает УНН со ссылкой на сайт IFAB.
Согласно новым правилам, непреднамеренная игра рукой будет наказываться, если игрок забил гол или создал голевой момент с помощью случайного попадания мяча в руку.
По-новому теперь смогут разыгрывать мяч вратари команд. Отменено правило, согласно которому мяч должен оставлять штрафную при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется защитник.
Изменения также коснулись замены игроков в течение матча. Теперь футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Таким образом, игрокам больше не нужно идти через все поле.
Кроме того, должностные лица команд теперь также будут получать желтые и красные карточки за недопустимое поведение.
Новые правила вступят в силу с июня 2019 года.
Напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко анонсировал, что Украина находится на финальной стадии внедрения системы видеоповторов VAR.
Он также выразил надежду, что финал Кубка Украины пройдет уже с системой VAR.