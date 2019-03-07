IFAB схвалила введення нових правил у футболі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) схвалила введення нових правил у футболі, які ініціювала ФІФА, передає УНН з посиланням на сайт IFAB.
Згідно з новими правилами, ненавмисна гра рукою буде каратися, якщо гравець забив гол або створив гольовий момент за допомогою випадкового потрапляння м'яча у руку.
По-новому тепер зможуть розігрувати м'яч воротарі команд. Скасовано правило, згідно з яким м'яч повинен залишати штрафний при розіграші удару від воріт, перш ніж його торкнеться захисник.
Зміни також торкнулися заміни гравців протягом матчу. Тепер футболіст, якого змінюють, повинен залишати поле у тому місці, де найближче до нього розташовується бічна лінія поля. Таким чином, гравцям більше не потрібно йти через все поле.
Крім того, посадові особи команд тепер також будуть отримувати жовті і червоні картки за неприпустиму поведінку.
Нові правила набудуть чинності з червня 2019 року.
Нагадаємо, раніше президент ФФУ Андрій Павелко анонсував, що Україна перебуває на фінальній стадії впровадження системи відеоповторів VAR.
Він також висловив надію, що фінал Кубка України пройде вже з системою VAR.