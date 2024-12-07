И. о. директора Сергей Быков уволен с должности главы "Центра стратегических коммуникаций"
Киев • УНН
Сергей Бычков уволен с должности директора "Центра стратегических коммуникаций".
Сергей Быков уволен с должности главы Центра стратегических коммуникаций. Об этом сообщает министр культуры Николай Точицкий, передает УНН.
Детали
По словам министра культуры Николай Точицкий, назначение и. о. директора "Научного центра развития туризма" было осуществлено с технической целью - для перерегистрации учреждения на новое название: "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". Министр также добавил, что и. о. директора Сергей Быков был уволен приказом Министерства культуры и социальной политики.
Напомним
Согласно приказу от 6 декабря, Государственное учреждение "научный центр развития туризма" сменило название на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". Новым главой центра стал политтехнолог Сергей Быков, который ранее поддерживал "мирный план Медведчука".