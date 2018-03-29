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Hubble открыл тайну космического "перетягивание канатов"

Hubble открыл тайну космического "перетягивание канатов"

Киев  •  УНН

 • 7574 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Две галактики, которые окружают наш Млечный путь, играют в гравитационное "перетягивание канатов". Новые данные с телескопа Hubble определили победителя, передает УНН со ссылкой на сообщение Института исследований космоса с помощью космического телескопа.

Этих два игрока - Малое Магелланово облако и Большое Магелланово облако. В то время, как эти две карликовые галактики тянут друг друга гравитационно, одна из них извлекает большое количество газа из другой, создавая то, что астрономы называют Ведущей рукой (Leading Arm).

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Новые данные с телескопа Hubble завершили дискуссию по поводу природы этого газа, показывая, что содержание Ведущей руки соответствует составу Малого Магелланова облака. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что Большое Магелланово облако выигрывает космическую игру в "перетягивание канатов", заявили в Научном институте космического телескопа.

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Газ, который называют Ведущей рукой, поглощается Млечным путем и благодаря ему в нашей галактике могут рождаться новые звезды. Поэтому, когда-нибудь в будущем планеты и солнечные системы в нашей галактике могут возникнуть из материала, который когда-то был частью Малого Магелланова облака.

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