Hubble відкрив таємницю космічного "перетягування канатів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Дві галактики, які оточують наш Молочний шлях, граються у гравітаційне "перетягування канатів". Нові дані з телескопа Hubble визначили переможця, передає УНН з посиланням на повідомлення Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа.
Цих два гравці - Мала Магелланова хмара і Велика Магелланова хмара. У той час, як ці дві карликові галактики тягнуть одна одну гравітаційно, одна з них витягує велику кількість газу з іншої, створюючи те, що астрономи називають Ведучою рукою (Leading Arm).
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Нові дані з телескопа Hubble завершили дискусію з приводу природи цього газу, показуючи, що вміст Ведучої руки відповідає складу Малої Магелланової хмари. Це, своєю чергою, свідчить про те, що Велика Магелланова хмара виграє космічну гру в "перетягування канатів", заявили в Науковому інституті космічного телескопа.
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Газ, який називають Ведучою рукою, поглинається Молочним шляхом і завдяки ньому у нашій галактиці можуть народжуватися нові зірки. Тож, коли-небудь у майбутньому планети і сонячні системи в нашій галактиці можуть виникнути з матеріалу, який колись був частиною Малої Магелланової хмари.