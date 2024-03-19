ГУР помогает российским добровольческим формированиям в борьбе с путинским режимом - Юсов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает российским добровольческим формированиям в борьбе с путинским режимом. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в частности, обязанность Украины. Эти люди пришли на помощь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, принимая непосредственное участие в серьезных операциях. Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом освободить россию от путина - сказал Юсов.

Напомним,

Неспокойно на территории курской и белгородской области рф с 13 марта, когда российские добровольческие отряды сообщили, что пересекли границу с рф.

В РДК впоследствии сообщили, что им удалось продвинулся на несколько десятков километров вглубь территории РФ, а также взять в плен российских военных.

В ГУР 14 марта указывали, что на территории курской и белгородской области рф, куда вошли легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон", ведутся активные боевые действия.