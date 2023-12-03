Гуменюк опровергла информацию об увольнении с должности спикера Сил обороны Юга

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  122529 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  170892 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  203810 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  189770 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  173869 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  165125 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  177344 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  229466 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  201762 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  29904 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  213310 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  28117 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  201023 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  24176 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  45860 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
gumenyuk-oprovergla-informatsiyu-ob-uvolnenii-s-dolzhnosti-spikera-sil-oboroni-yuga

Гуменюк опровергла информацию об увольнении с должности спикера Сил обороны Юга

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 17:08  •  21075 просмотра

Read in English

Наталья Гуменюк опровергла сообщение о своем увольнении с должности спикера оперативного командования "Юг", подтвердив, что остается на должности.

Пресс-секретарь объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк опровергла информацию о своем увольнении с занимаемой должности. Об этом она сказала в комментарии изданию "Детектор медиа", передает УНН.

Детали

В воскресенье распространилась информация о том, что Наталья Гуменюк уже не возглавляет коммуникации ОК "Юг", которая базировалась на ее комментарии в Фейсбуке: "Когда впереди много интересного, а кто-то там ванговал, что Гуменюк фсё. Правда в том, что Гуменюк действительно фсьо по силам"

В комментарии "Детектор Медиа" она сказала, что таким высказыванием не сообщила не об увольнении, а о том, что остается на должности. По словам пресс-секретаря, ее фейсбук-сообщение на самом деле означало то, что ей все по силам. На уточняющий вопрос о том, остаетесь ли она на своих должностях, Гуменюк ответила: "Абсолютно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны подробности скандального увольнения руководительницы "экстренной помощи" в Одесской области

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
Гуменюк заперечила інформацію про звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня
Humeniuk denies information about dismissal of Southern Defense Forces spokeswoman
Новости по теме

Гуменюк опровергла информацию об увольнении с должности спикера Сил обороны Юга

Наталья Гуменюк опровергла сообщение о своем увольнении с должности спикера оперативного командования "Юг", подтвердив, что остается на должности.

Общество •   •  21075 просмотра
Гуменюк опровергла информацию об увольнении с должности спикера Сил обороны Юга

Украина открыла свой павильон на полях Климатического саммита СОР28 и присоединилась к Декларации саммита

Украинский павильон открылся на COP28 в Дубае. Он подчеркнет устойчивость Украины к войне и климатическому кризису. Также Украина присоединилась к Декларации саммит, стремясь продемонстрировать свою активную роль в климатической повестке дня.

Общество •   •  22153 просмотра
Украина открыла свой павильон на полях Климатического саммита СОР28 и присоединилась к Декларации саммита

Облачно с прояснениями, на дорогах местами гололедица: прогноз погоды в Украине на 4 декабря

В Украине 4 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, за исключением небольшого дождя и мокрого снега в Крыму и Приазовье, а также небольшого снега на Закарпатье. В некоторых регионах на дорогах будет гололедица.

Общество •   •  23438 просмотра
Облачно с прояснениями, на дорогах местами гололедица: прогноз погоды в Украине на 4 декабря

В Херсоне растет количество жертв и пострадавших в результате российского обстрела жилых кварталов

В результате российских обстрелов в Херсоне два человека погибли и семеро получили ранения, пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах; среди погибших есть пожилая женщина.

Война •   •  29669 просмотра
В Херсоне растет количество жертв и пострадавших в результате российского обстрела жилых кварталов

Столб дыма поднялся до трех километров: в Индонезии началось извержение вулкана Марапи

Извержение вулкана Марапи началось в воскресенье на западе Индонезии на острове Суматра,.

Новости Мира •   •  22392 просмотра
Столб дыма поднялся до трех километров: в Индонезии началось извержение вулкана Марапи

С начала наземной операции в Секторе Газа ЦАХАЛ разрушил 500 шахт и тоннелей ХАМАСа

В секторе Газа военные Армии обороны Израиля обнаружили более 800 шахт, ведущих к подземным туннелям террористов, 500 из них были уничтожены.

Новости Мира •   •  23153 просмотра
С начала наземной операции в Секторе Газа ЦАХАЛ разрушил 500 шахт и тоннелей ХАМАСа

На Софиевской площади начали устанавливать новогоднюю елку

На Софиевской площади началась установка главной елки Киева, которая откроется 6 декабря. Широкого празднования, ярмарок и массовых мероприятий не планируется.

Киев •   •  24453 просмотра
На Софиевской площади начали устанавливать новогоднюю елку

Партия действующего премьера Индии убедительно победила на местных выборах, которые считаются репетицией парламентских выборов 2024 года

Правящая партия Индии лидирует на выборах в ключевых штатах, что свидетельствует о мощной поддержке премьер-министра Нарендры Моди. Партия Моди настроена на убедительную победу, что потенциально может повлиять на парламентские выборы в следующем году.

Новости Мира •   •  22215 просмотра
Партия действующего премьера Индии убедительно победила на местных выборах, которые считаются репетицией парламентских выборов 2024 года

Российский обстрел Херсона: количество пострадавших возросло до пяти

Пять человек получили ранения и один человек погиб в результате российского обстрела Херсона; Андрей Ермак назвал Россию террористическим государством за обстрел гражданского населения.

Общество •   •  23276 просмотра
Российский обстрел Херсона: количество пострадавших возросло до пяти

Украина и Италия договорились о сотрудничестве в развитии возобновляемой энергетики

Украина и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики, сосредоточившись на энергетическом переходе и возобновляемой энергетике во время послевоенного восстановления Украины.

Экономика •   •  26742 просмотра
Украина и Италия договорились о сотрудничестве в развитии возобновляемой энергетики