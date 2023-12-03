Гуменюк опровергла информацию об увольнении с должности спикера Сил обороны Юга
Киев • УНН
Наталья Гуменюк опровергла сообщение о своем увольнении с должности спикера оперативного командования "Юг", подтвердив, что остается на должности.
Пресс-секретарь объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк опровергла информацию о своем увольнении с занимаемой должности. Об этом она сказала в комментарии изданию "Детектор медиа", передает УНН.
Детали
В воскресенье распространилась информация о том, что Наталья Гуменюк уже не возглавляет коммуникации ОК "Юг", которая базировалась на ее комментарии в Фейсбуке: "Когда впереди много интересного, а кто-то там ванговал, что Гуменюк фсё. Правда в том, что Гуменюк действительно фсьо по силам"
В комментарии "Детектор Медиа" она сказала, что таким высказыванием не сообщила не об увольнении, а о том, что остается на должности. По словам пресс-секретаря, ее фейсбук-сообщение на самом деле означало то, что ей все по силам. На уточняющий вопрос о том, остаетесь ли она на своих должностях, Гуменюк ответила: "Абсолютно".
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Гуменюк опровергла информацию об увольнении с должности спикера Сил обороны Юга
Наталья Гуменюк опровергла сообщение о своем увольнении с должности спикера оперативного командования "Юг", подтвердив, что остается на должности.
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