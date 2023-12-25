ГСЧС и МВД увеличили количество подразделений, которые будут дежурить на праздники

20 тысяч полицейских и 7 тысяч спасателей будут дежурить в период рождественско-новогодних праздников. О мерах для обеспечения порядка и общественного сообщили в МВД Украины, передает УНН.

Празднуйте безопасно и ответственно - попросили в МВД.

Детали

По данным МВД на зимние праздники 20 тысяч полицейских будут следить за правопорядком и следить за безопасностью дорожного движения по всей территории Украины. Основные усилия правоохранителей будут направлены в храмы, где проходят богослужения и мест массового пребывания граждан. Нести службу будут оперативные подразделения.

На случай непогоды на круглосуточном дежурстве будет находиться более 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц пожарно-спасательной и специальной техники, также 3 воздушных судна.

А в случае осложнения ситуации в ГСЧС предусмотрели возможность усилить свои подразделения до более, чем 11 тысяч спасателей и около 5 тысяч единиц техники.