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Грузия впервые выберет президента без участия населения: названа дата выборов

Грузия впервые выберет президента без участия населения: названа дата выборов

Киев  •  УНН

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14 декабря в парламенте Грузии состоятся выборы президента через Избирательную коллегию из 300 человек. Инаугурация запланирована на 29 декабря, а оппозиция не признает легитимность процесса.

Парламент Грузии назначил выборы президента страны на 14 декабря, инаугурацию - на 29 декабря. Решение 80 голосами «за» утвердили на заседании парламента члены правящей «Грузинской мечты».  Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Эхо Кавказа». 

 Детали

Второй тур выборов (в случае необходимости) состоится также 14 декабря

По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в текущем году, чтобы срок полномочий президента составлял 5, а не 6 лет.

Ранее оппозиционный канал «Мтавари» сообщил, что на пост президента Грузии рассматривают кандидатуры главы «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили и Константина Гамсахурдия - сына первого президента Звиада Гамсахурдия.

Сегодня же стало известно, что обновленный состав правительства будет утвержден на заседании парламента в четверг, 28 ноября.

Впервые президента Грузии выберет не население, а избирательная коллегия. В ее состав входят 300 человек, в том числе 150 депутатов парламента Грузии, члены Верховных советов Аджарии и Абхазской автономной республики (в изгнании). В этом году 109 членов коллегии из состава представительных органов местного самоуправления выдвинут соответствующие политические партии согласно квотам, определенным Центральной избирательной комиссией. Квоты определяются с соблюдением принципа пропорционального географического представительства и в соответствии с пропорцией по итогам выборов местного самоуправления, проведенных в 2021 году. Состав Избирательной коллегии утвердит Центральная избирательная комиссия.

Право на выдвижение кандидата в президенты Грузии имеют не менее 30 членов избирательной коллегии.

Дополнение 

В Тбилиси накануне первого заседания 11-го созыва парламента, протестующие установили палатки у здания парламента в знак несогласия с официальными итогами парламентских выборов

Напомним,

Легитимность парламента не признают действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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