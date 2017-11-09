Группа экспертов МВФ уже прибыла в Украину

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ ожидал приезда технической миссии МВФ в Украину в ноябре

"Уже работает", - сказали в представительстве МВФ в Украине, отвечая на вопрос о том, прибыла ли уже группа экспертов в Украину.

Напомним, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщал, что эксперты Международного валютного фонда посетят Киев 9-17 ноября для обсуждения проекта Государственного бюджета на 2018 год.