Группа экспертов МВФ уже прибыла в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) уже прибыла в Украину. Эту информацию подтвердили УНН в представительстве МВФ в Украине.
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"Уже работает", - сказали в представительстве МВФ в Украине, отвечая на вопрос о том, прибыла ли уже группа экспертов в Украину.
Напомним, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщал, что эксперты Международного валютного фонда посетят Киев 9-17 ноября для обсуждения проекта Государственного бюджета на 2018 год.