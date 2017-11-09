Група експертів МВФ вже прибула в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Група експертів міжнародного валютного фонду (МВФ) вже прибула до України. Цю інформацію підтвердили УНН у представництві МВФ в Україні.
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"Вже працює", - сказали у представництві МВФ в Україну, відповідаючи на запитання про те, чи прибула вже група експертів до України.
Нагадаємо, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомляв, що експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ 9-17 листопада для обговорення проекту Державного бюджету на 2018 рік.