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Громкие звуки в российском ейске местные власти объясняют военными учениями - росСМИ

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 20:18  •  23667 просмотра

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Взрывы в российском ейске были подтверждены официальными лицами как военные учения с использованием беспилотников, после предыдущих сообщений об активизации противовоздушной обороны.

Сегодня в российском городе ейск, что в краснодарском крае, раздавались взрывы. В оперативном штабе региона объяснили это военными учениями. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.

Громкие звуки, которые слышали жители Ейска Краснодарского края, связаны с учениями военных, в том числе с использованием беспилотников 

- говорится в сообщении.

Напомним,

Сегодня местные жители ейска опубликовали видео, на котором слышны взрывы. Предварительно сообщали, что в городе сработала система ПВО. 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Громкие звуки в российском ейске местные власти объясняют военными учениями - росСМИ

Взрывы в российском ейске были подтверждены официальными лицами как военные учения с использованием беспилотников, после предыдущих сообщений об активизации противовоздушной обороны.

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Удар рф по вокзалу Херсона: ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии

Армия рф обстреляла эвакуационный поезд в Херсоне, количество пострадавших устанавливают - Зеленский

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Армия рф обстреляла эвакуационный поезд в Херсоне, количество пострадавших устанавливают - Зеленский

Российские военные продолжают обстреливать Херсон: известно о трех раненых, один - в тяжелом состоянии

Российские войска продолжают обстреливать Херсон, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения, один из них - серьезные. Город подвергся многочасовым обстрелам.

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Российские военные продолжают обстреливать Херсон: известно о трех раненых, один - в тяжелом состоянии

В момент удара по вражескому "новочеркасску" на борту предположительно находились офицеры - росСМИ

Украинские силы нанесли удар по российскому кораблю "новочеркасск" вблизи Феодосии, на борту которого, по сообщениям, находились российские офицеры; атака также нанесла ущерб портовой инфраструктуре.

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В момент удара по вражескому "новочеркасску" на борту предположительно находились офицеры - росСМИ