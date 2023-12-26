Громкие звуки в российском ейске местные власти объясняют военными учениями - росСМИ

Сегодня в российском городе ейск, что в краснодарском крае, раздавались взрывы. В оперативном штабе региона объяснили это военными учениями. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.

Громкие звуки, которые слышали жители Ейска Краснодарского края, связаны с учениями военных, в том числе с использованием беспилотников - говорится в сообщении.

Напомним,

Сегодня местные жители ейска опубликовали видео, на котором слышны взрывы. Предварительно сообщали, что в городе сработала система ПВО.

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