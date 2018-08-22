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Гражданин Молдовы пытался пронести в Украину 50 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 9004 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Одесской области пограничники обнаружили у гражданина Молдовы незадекларированные 50 тыс. долл. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Гражданин Молдовы пытался пронести в Украину 50 тыс. долларов

"Вчера в пункте пропуска "Платоново" в Одесской области, пограничники совместно с таможенниками обнаружили крупную сумму средств, которые пытался перенести через границу гражданин Молдовы", - говорится в сообщении.

Во время мероприятий пограничного контроля лиц, которые направлялись на выход из Украины, сотрудники Подольского отряда обратили внимание на нервное поведение одного из путешественников. Пограничники приняли решение о совместном с работниками фискальной службы досмотре вещей путешественника. В результате, в сумке гражданина Молдовы было выявлено средства в размере 50 000 долларов США.

Средства, которые превышают норму перемещения, а это почти 40 000 долларов США, изъято представителями ГФС.

Напомним, 21 августа, в Черновицкой области неподалеку границы правоохранители остановили конный караван, которым нарушители пытались переместить сигареты в Румынию.

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