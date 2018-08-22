Громадянин Молдови намагався пронести в Україну 50 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Одеській області прикордонники виявили у громадянина Молдови не задекларовані 50 тис. дол. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Учора в пункті пропуску "Платонове", що на Одещині, прикордонники спільно з митниками виявили велику суму коштів, які намагався перенести через кордон громадянин Молдови", - йдеться у повідомленні.
Під час заходів прикордонного контролю осіб, які прямували на вихід з України, співробітники Подільського загону звернули увагу на нервову поведінку одного з подорожувальників. Прикордонники прийняли рішення про спільний з працівниками фіскальної служби огляд речей мандрівника. У результаті, в сумці громадянина Молдови було виявлено кошти в розмірі 50 тисяч доларів США.
Кошти, які перевищують норму переміщення, а це майже 40 тисяч доларів США, вилучено представниками ДФС.
Нагадаємо, 21 серпня, у Чернівецькій області неподалік кордону правоохоронці зупинили кінний караван, яким порушники намагалися перемістити сигарети до Румунії.