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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 107509 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104383 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 103758 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Общественный транспорт Киева изменит режим работы из-за марафона

Общественный транспорт Киева изменит режим работы из-за марафона

Киев  •  УНН

 • 22489 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Киеве с 1-го до 3 октября из-за Kyiv Nova Poshta Half Marathon 2021 изменят маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

С 19:00 1 октября до 22:00 3 октября движение автобусов маршрутов №№ 24 и 114 организуют по маршруту движения выходного дня.

3 октября от начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать:

троллейбусы

  • № 3 — от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала “Южный”;
  • №№ 5 и 7 — соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;
  • №№ 8, 9 и 17 — соответственно от ул. Смелянского, Международного аэропорта “Киев” (“Жуляны”) и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала “Южный”;
  • № 12 — от ст. м. “Васильковская” до ст. м. “Лыбидская”;
  • №№ 14 и 15 — соответственно от Ботанического сада и ст. м. “Выдубичи” до б—ру Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои)
  • № 40 — от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

автобусы

  • № 5 — от ул. Изюмской до ул. Жилянской;
  • № 24 и 114 — соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по собственному маршруту, далее — ул. Михайловская — ул. Большая Житомирская — ул. Владимирская — б—р Тараса Шевченко — ул. Симона Петлюры — железнодорожный вокзал “Центральный”; (В обратном направлении) железнодорожный вокзал “Центральный” — ул. Симона Петлюры — б—р Тараса Шевченко — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Владимирская — Владимирский проезд — ул. Михайловская — ул. Крещатик, дальше по своим маршрутам;
  • № 20 — от ж / м Корчеватое до ул. деловой;
  • № 55 — от Дарницкого площади до ул. Бассейной;
  • № 69 — от ул. Литвиненко—Вольгемут до железнодорожного вокзала “Южный”;
  • № 118 — от ст. м. “Черниговская” до ул. Бассейной.

Также временно изменят маршрут автобусов общего пользования в режиме маршрутного такси: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Напомним

В столице на мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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