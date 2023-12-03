Граждан Украины из Сектора Газы эвакуируют в Одесскую область - Кипер

С середины ноября Одесская область помогает с эвакуацией граждан Украины из Сектора Газа, в частности, с транспортировкой и поселением эвакуированных. Также было организовано полное медицинское сопровождение одной женщины в больницу. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что в Одесскую область уже прибыли 82 эвакуированных, из них 45 - дети.

Сейчас в городе Одесса размещено 19 граждан Украины из Сектора Газа. Им оказывается помощь в оформлении документов.

- сообщил глава ОВА.

Также, при поддержке Одесской ОВА, международных организаций и благотворительных фондов эвакуированные обеспечены первичными бытовыми потребностями: питанием, санитарно-гигиеническими наборами, одеждой, обувью и т.д., проинформировал Кипер.