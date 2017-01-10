Игрок из Винницкой области выиграл 200 тыс. грн в "Лото-Забаву"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В воскресенье 8 января во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава" 200 000 гривен выиграл игрок, который приобрел свой билет в Винницкой области, передает УНН.
Известно номер счастливого билета: 0002507
Как ранее сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".