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Игрок из Винницкой области выиграл 200 тыс. грн в "Лото-Забаву"

Киев • УНН

 • 7150 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В воскресенье 8 января во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава" 200 000 гривен выиграл игрок, который приобрел свой билет в Винницкой области, передает УНН.

Известно номер счастливого билета: 0002507

Как ранее сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

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