В части областей Украины сегодня отменили графики почасовых отключений, в основном до 15 часов, сообщили в облэнерго по регионам, пишет УНН.

Львовская область

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" отменены почасовые отключения электроэнергии. Восстановление графика отключений состоится по отдельному распоряжению", - сообщили во Львовоблэнерго.

Николаевская область

"Так ждали возможности это написать... И хотя речь идет лишь о незначительном промежутке времени - сегодня до 15:00, но график отменяется. До 15:00 по ГПВ отключений не будет", - отметили в Николаевоблэнерго.

Ивано-Франковская область



"Сейчас ГПВ на Прикарпатье отменены до 15:00 в соответствии с распоряжением Укрэнерго. Обо всех других возможных изменениях будем позже", - сообщили в Прикарпатьеоблэнерго.

Волынская область

"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объемы ограничения потребления электрической энергии. До 15:00 отменены отключения согласно графику на 19 июля", - указали в Волыньоблэнерго.

Хмельницкая область

"Укрэнерго" довело новое распоряжение: до 15:00 19.07.2024 отменить все ограничения. То есть, почасовые отключения до 15:00 не будут применяться. После 15:00 отключения будут происходить по графику. Если НЭК "Укрэнерго" изменит распоряжение об ограничении после 15:00 - оперативно проинформируем", - отметили в Хмельницкоблэнерго.

Тернопольская область

По данным Тернопольоблэнерго, с 10:30 до 15 часов в области нет графиков почасовых отключений.

Черновицкая область

"Друзья, спешим сообщить, что сегодня, 19 июля до 15:00 для буковинцев в НЭК Укрэнерго отменили отключения по графикам", - указали в Черновцыоблэнерго.

Ровенская область

Согласно графикам Ровнооблэнерго, по области с 11 до 15 часов графиков также нет.