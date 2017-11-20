ГПУ будет просить суд предоставить разрешение на арест имущества и заочное следствие относительно Черновецкого

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Киев  •  УНН

 • 12771 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует обращаться в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в отношении бывшего экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, а также просить суд арестовать все его имущество. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко после встречи с семьями Героев Небесной Сотни, передает УНН.

"Мы наложили арест на вертолетную площадку. Было предъявлено подозрение тогдашнему столичному голове Черновецкому, который пока скрывается за границей. Мы выдерживаем соответствующие процедуры и также планируем пойти на заочное осуждение", - отметил генпрокурор.

Также, добавил он, прокуратура будет ходатайствовать о наложении ареста на все активы Черновецкого.

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Как сообщал УНН, 25 июля 2017 суд разрешил задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью привода на судебное заседание по избранию ему меры пресечения в виде содержания под вартою.Нагадаемо, 14 июля Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-мэру Киева Леониду Черновецкому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В частности, Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Киева Леонид Черновецкий находится в Израиле.

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