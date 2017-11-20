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ГПУ проситиме суд надати дозвіл на арешт майна та заочне слідство щодо Черновецького

ГПУ проситиме суд надати дозвіл на арешт майна та заочне слідство щодо Черновецького

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України планує звертатися до суду з клопотанням про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього екс-мера Києва Леоніда Черновецького, а також проситиме суд арештувати все його майно. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко після зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, передає УНН.

“Ми наклали арешт на вертолітний майданчик. Було пред’явлено підозру тодішньому столичному голові Черновецькому, який поки що переховується за кордоном. Ми витримуємо відповідні процедури і також плануємо піти до заочного засудження”, — зазначив Генпрокурор.

Також, додав він, прокуратура клопотатиме про накладення арешту на всі активи Черновецького.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрбюро Інтерполу ще не отримало матеріали про оголошення Черновецького у міжнародний розшук — джерело

Як повідомляв УНН, 25 липня 2017 року суд дозволив затримати екс-мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу на судове засідання з обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Нагадаємо, 14 липня Генеральна прокуратура України повідомила про підозру екс-меру Києва Леоніду Черновецькому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Зокрема, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в Києві.

Раніше повідомлялося, що колишній мер Києва Леонід Черновецький перебуває в Ізраїлі.

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