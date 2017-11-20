ГПУ проситиме суд надати дозвіл на арешт майна та заочне слідство щодо Черновецького

“Ми наклали арешт на вертолітний майданчик. Було пред’явлено підозру тодішньому столичному голові Черновецькому, який поки що переховується за кордоном. Ми витримуємо відповідні процедури і також плануємо піти до заочного засудження”, — зазначив Генпрокурор.

Також, додав він, прокуратура клопотатиме про накладення арешту на всі активи Черновецького.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрбюро Інтерполу ще не отримало матеріали про оголошення Черновецького у міжнародний розшук — джерело

Як повідомляв УНН, 25 липня 2017 року суд дозволив затримати екс-мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу на судове засідання з обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Нагадаємо, 14 липня Генеральна прокуратура України повідомила про підозру екс-меру Києва Леоніду Черновецькому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Зокрема, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в Києві.

Раніше повідомлялося, що колишній мер Києва Леонід Черновецький перебуває в Ізраїлі.