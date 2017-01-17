ГПУ не исключает смягчения наказания В.Януковичу по делу о госизмене - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины не исключает смягчения наказания экс-президенту Украины Виктору Януковичу в уголовном производстве о государственной измене, если подозреваемый и его защита помогут вытребовать из России письмо В.Януковича к президенту России, Совету Федерации РФ о введенння российских войск на территорию Украины. Об этом сегодня сказал журналистам военный прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.
Прокурор сказал, что призывает защитников В.Януковича помочь “следствию и их подзащитному в получении из Администрации президента РФ и Совета Федерации письма В.Януковича, с которым он обращался к В.Путину о введении российских войск на территорию Украины”.
"Помочь, чтобы правоохранительные органы РФ по нашему международному запросу изъяли данное письмо и направили его в наш адрес. Если такая помощь будет от стороны защиты, можем говорить о смягчении наказания, если будет обвинительный приговор в суде ", - подчеркнул Р.Кравченко и добавил, что речь идет об уголовном производстве по госизмене.
Прокурор также отметил, что в соответствии с инкриминируемыми В.Януковичу обвинениями, ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.