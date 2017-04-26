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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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ГПУ: компания "Тедис Украина" выплатила 300 млн грн штрафа, у руководства - обыски

ГПУ: компания "Тедис Украина" выплатила 300 млн грн штрафа, у руководства - обыски

Киев  •  УНН

 • 12557 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Табачная компания "Тедис Украина" выплатила в бюджет 300 млн грн штрафа. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей кампании Тедис. Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины", - написал генпрокурор.

Ю.Луценко также добавил, что ГПУ получило документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании "Тедис" - граждан РФ.

Напомним, 31 марта Генеральной прокуратурой при поддержке подразделений Национальной полиции была разоблачена схема особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Около тысячи сотрудников правоохранительных органов проводили обыски и другие неотложные следственные действия.

Как сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, была разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма.

По его словам, досудебным расследованием установлено, что с 2012-го и до сейчас действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

Он добавил, что "под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР".

По словам Ю.Луценко, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн.

По его словам, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

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