Готовим второй Саммит мира и должны работать так, чтобы он состоялся в этом году - Зеленский

Украина готовит второй Саммит мира и должна работать так, чтобы он состоялся в этом году. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа", передает УНН.

"Инаугурационный Саммит стал чрезвычайно важным, на мой взгляд, успехом Украины. Я благодарю каждого и каждую, кто работал, чтобы наш Саммит состоялся. Сейчас готовим второй Саммит мира и должны работать так, чтобы он состоялся в этом году. Сделать все для этого. Должны и в дальнейшем увеличивать круг поддержки коммюнике инаугурационного первого Саммита", - сказал Зеленский.

Он отметил, что каждый Посол Украины, чье государство пребывания еще не присоединилось к коммюнике, должен сделать соответствующие выводы.

"Также нужна максимально энергичная работа с партнерами в группах по пунктам Формулы мира, и это не просто что-то чисто политическое. Надо активнее работать с медиа, чтобы была неизменная и достаточная поддержка у Формулы мира. Надо работать с аналитическими центрами разных стран, в странах вашей работы, чтобы было понимание нашего видения справедливого мира. Надо уметь работать со всеми значимыми политическими силами, обществами и лидерами этих обществ в разных странах, и не только в странах - наших партнерах", - отметил Зеленский.

Дополнение

Спикер МИД Георгий Тихий рассказал, что Украина готовится к подготовке ко второму Глобальному саммиту мира, места и даты промежуточных встреч уже определены, а подготовка ведется на всех уровнях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир хочет видеть россию на втором Саммите мира. Украина не может быть против этого, поскольку это может помочь достичь весомых результатов в решении конфликта.