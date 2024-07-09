Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале работ по восстановлению детской больницы "Охматдет", которая пострадала в результате обстрела. Правительство уже выделило 100 миллионов гривен из резервного фонда для первоочередных восстановительных работ и планирует увеличить финансирование, как только будет готов проект восстановления, пишет УНН.

Государство полностью отстроит "Охматдет". Начинаем работы уже сейчас. Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим - говорит Шмыгаль.

По его словам, сегодня Правительство направляет из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете", впоследствии финансирование планируют увеличить по мере того, как будет подготовлен проект восстановления.

Каждой семье с детьми, пострадавшей от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи - добавил премьер.

Он рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил как можно быстрее найти новое место для перевозки врачей и маленьких пациентов из пораженных обстрелами корпусов. Уже определено, что это будут Киевские областные клинические больницы №1 и №2, где начнется перемещение.

Спасибо всем, кто помогал бороться с последствиями российского террора. Спасателям, медикам, неравнодушным гражданам, волонтерам и бизнесу. Особая благодарность всем, кто откликнулся на сбор средств в пользу "Охматдета" через платформу United24. Буквально за несколько часов удалось собрать 100 млн грн. Эти ресурсы также пойдут на восстановление больницы - добавил он.

Дополнительно

Украинский бизнесмен и соучредитель Monobank вместе с United24 собрали более 200 млн гривен на нужды "Охматдета".

Напомним

В больнице "Охматдет" в Киеве в результате российской атаки погибли 2 человека, более 50 получили ранения, а также был нанесен значительный ущерб зданиям, в частности токсикологическому отделению, хирургическому; отделением интенсивной терапии, операционным залам и единственной в Украине онкогематологической лаборатории.