Государственная служба специальной связи и защиты информации подтвердила массовые сбои утром 19 июля в ряде организаций в Украине и мире с запуском компьютеров на операционной системе Microsoft Windows с программным обеспечением CrowdStrike Falcon. Пострадавшие организации в Украине «уже полностью или частично восстановили свою работу», сообщили в Госспецсвязи, пишет УНН.

Детали

«Утром 19 июля ряд организаций в Украине и мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, которые функционируют на операционной системе Microsoft Windows и используют программное обеспечение CrowdStrike Falcon. Организации в Украине, на которых повлияла указанная проблема, уже полностью или частично восстановили свою работу», - сообщили в службе.

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Специалисты Госспецсвязи советуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:

Загрузите Windows в безопасном режиме или среде восстановления Windows

Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

Найдите файл с названием «C-00000291*.sys», и удалите его

Перезагрузите компьютер или сервер

«Рекомендуем применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальной информации», - указали в ведомстве.

Госспецсвязи, как сообщается, готовы оказать консультативную и практическую помощь в решении проблемы.

Дополнение

Во всем мире произошел глобальный IT-сбой, связанный со взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

Чрезвычайно масштабный каскад сбоев от США до Азии произошел после того, как корпорация Microsoft сообщила о сбое в своих онлайн-сервисах, в частности в онлайн-службах Azure и 365. Сообщалось, что компьютеры с Windows, на которых установлено программное обеспечение CrowdStrike, имеют проблемы.

Сбои в работе нарушили работу авиакомпаний, банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги.

В Украине наблюдался сбой в работе мобильного оператора Vodafone, также среди прочего сообщалось о проблемах с Sense Bank, Monobank и «Новой почтой».