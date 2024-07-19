Киев • УНН
Госспецсвязи подтвердило массовые сбои в работе компьютеров с Windows и CrowdStrike Falcon в Украине и мире. Предоставлены инструкции для решения проблемы, большинство пострадавших организаций в Украине уже возобновили работу.
Государственная служба специальной связи и защиты информации подтвердила массовые сбои утром 19 июля в ряде организаций в Украине и мире с запуском компьютеров на операционной системе Microsoft Windows с программным обеспечением CrowdStrike Falcon. Пострадавшие организации в Украине «уже полностью или частично восстановили свою работу», сообщили в Госспецсвязи, пишет УНН.
Детали
«Утром 19 июля ряд организаций в Украине и мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, которые функционируют на операционной системе Microsoft Windows и используют программное обеспечение CrowdStrike Falcon. Организации в Украине, на которых повлияла указанная проблема, уже полностью или частично восстановили свою работу», - сообщили в службе.
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Специалисты Госспецсвязи советуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:
«Рекомендуем применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальной информации», - указали в ведомстве.
Госспецсвязи, как сообщается, готовы оказать консультативную и практическую помощь в решении проблемы.
Дополнение
Во всем мире произошел глобальный IT-сбой, связанный со взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.
Чрезвычайно масштабный каскад сбоев от США до Азии произошел после того, как корпорация Microsoft сообщила о сбое в своих онлайн-сервисах, в частности в онлайн-службах Azure и 365. Сообщалось, что компьютеры с Windows, на которых установлено программное обеспечение CrowdStrike, имеют проблемы.
Сбои в работе нарушили работу авиакомпаний, банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги.
В Украине наблюдался сбой в работе мобильного оператора Vodafone, также среди прочего сообщалось о проблемах с Sense Bank, Monobank и «Новой почтой».