Гончарук и Милованов: кто вошел в наблюдательный совет реформированного "Укроборонпрома"
Киев • УНН
Кабинет министров Украины назначил наблюдательный совет Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК.
Кабинет министров назначил пятерых членов наблюдательного совета реформированного "Укроборонпрома", передает оборонный концерн, пишет УНН.
Детали
"Кабинет министров назначил наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК", - сообщают в Укроборонпроме.
Отмечается, что членами наблюдательного совета от Кабмина назначены:
Тимофей Милованов - президент Киевской Школы Экономики и экс-министр экономики. Милованов также является бывшим председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома" (назначен от Министерства экономики);
Давид Ломджария - член наблюдательного совета Укрзализныци (назначен от Министерства обороны);
Линди Смит - президент и СЕО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (назначена от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности).
Еще два являются независимыми членами: бывший премьер-министр Алексей Гончарук и бывший член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" и правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Коновец.
Срок полномочий членов наблюдательного совета составляет три года. В течение ближайших 30 дней состоится первое заседание этого органа, во время которого будет избран председатель наблюдательного совета и определены первоочередные шаги деятельности.
Напомним,
С июня прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром", он реорганизован в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".
Гончарук и Милованов: кто вошел в наблюдательный совет реформированного "Укроборонпрома"
Кабинет министров Украины назначил наблюдательный совет Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК.
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