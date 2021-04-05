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Голубовская поддерживает идею введения комендантского часа

Голубовская поддерживает идею введения комендантского часа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская заявила, что поддерживает идею введения комендантского часа. Об этом она рассказала в эфире телеканала "НАШ", передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, поддерживает ли она введения комендантского часа, Голубовская ответила: "То, что максимально разобщает, я поддерживаю".

Она отметила, что сегодня не замечает локдауна.

"Сегодня у нас говорят локдаун, я не заметила этого локдауна... Мне трудно сказать, я понимаю, что бизнес должен быть защищенным, что кто-то должен работать. Опять же это дела профессионалов, чтобы все вместе собрались работодатели и сказали - эти могут остаться дома, а эти не могут...", - рассказала Голубовская.

Справка

Согласно предписаниям статьи 18 Закона, в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут осуществляться такие мероприятия, как в частности введение комендантского часа.

Комендантский час - это запрет для жителей определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток без особого разрешения. На указанной территории усиливается патрулирование и охрана объектов, а также вводится пропускной режим.

Любого другого порядка введения комендантского часа пока действующее законодательство Украины не содержит.

Так, для введения комендантского часа в ситуации, которая сейчас сложилась, необходимо либо введение чрезвычайного положения, или внесение изменений в действующее законодательство Украины. Поскольку пока чрезвычайное положение в Украине не введено, согласно правовые основания для введения комендантского часа отсутствуют.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если локдаун в Киеве не остановит стремительное обострение заболеваемости COVID-19, то в столице могут объявить чрезвычайное положение.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда в Украине могут ввести комендантский час.

Украинские Национальные Новости

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