Головко назвал ключевым матч с Англией за выход на молодежный ЧЕ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Наставник молодежной сборной Украины U-21 Александр Головко назвал англичан главными соперниками Украины в борьбе за выход в финальную стадию чемпионата Европы 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1".
"Это точно ключевой матч отбора. Англичане - наши непосредственные соперники в борьбе за путевку на Евро. Будем играть на победу, будем учитывать сильные стороны соперника. Потихоньку готовимся. Еще добавим скорости, взаимодействия и надеюсь, что до 10-го ноября будем готовы. ребята, которые были в первой команде - Витя Коваленко, Саша Зинченко - приехали в хорошем состоянии и в хорошем настроении, с большим желанием работать ", - подчеркнул руководитель.
Добавим также, поединок стартует в 18:00 10-го ноября. Сейчас у команды Головка 5 пунктов и 4-ю строчку с 6 команд. Англия лидирует - 10 очков.
Как сообщал УНН, нападающего национальной команды Украины вернули в состав молодежной сборной.