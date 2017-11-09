Головко назвав ключовим матч з Англією за вихід на молодіжний ЧЄ-2019

"Це точно ключовий матч відбору. Англійці - наші безпосередні суперники в боротьбі за путівку на Євро. Будемо грати на перемогу, будемо враховувати сильні сторони суперника. Потихеньку готуємося. Ще додамо швидкості, взаємодії і сподіваюся, що до 10-го листопада будемо готові. Хлопці, які були в першій команді - Вітя Коваленко, Саша Зінченко - приїхали в гарному стані і в доброму гуморі, з великим бажанням працювати", - наголосив керманич.

Додамо також, поєдинок стартуватиме о 18:00 10-го листопада. Наразі у команди Головка 5 пунктів і 4-й рядок із 6 команд. Англія лідирує - 10 очок.

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