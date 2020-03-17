Глава Нацполиции пообещал обеспечить выполнение карантинных мероприятий

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Сотрудники Национальной полиции Украины усилят превентивную работу, контроль за соблюдением требований действующего законодательства и предупреждение возможных вспышек инфекционного заболевания. Об этом сегодня, 17 марта, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 марта 2020 года №215 на территории нашего государства введены карантинные мероприятия, которые призваны предотвратить распространение опасной инфекции COVID-19. Мировой опыт борьбы с болезнью подтверждает, что лучший способ остановить распространение вируса - оставаться дома и выполнять рекомендации врачей.

Во исполнение вышеуказанного постановления Кабмина введен запрет: железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также работа метрополитенов, проведение всех массовых мероприятий с участием более 10 человек. Временно прекратить свою работу должны и заведения общественного питания, торговые и учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры.

"Усилия правоохранителей, в первую очередь, будут направлены на проведение профилактической и разъяснительной работы о важности соблюдения временных ограничений пассажирских перевозок, проведение массовых мероприятий и работы определенных категорий заведений. Выполнение этих ограничений станет своеобразным тестом на человечность и правосознание каждого", - отметил Игорь Клименко.

По его словам, полиция внедряет дополнительные превентивные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Украине, а также предупредить совершение уголовных преступлений:

"В частности полицейские в пределах своих полномочий будут проверять документы граждан, устанавливать маршруты их следования и осуществлять контроль за выполнением карантинных ограничений", - сказал Клименко.

Кроме того, во исполнение решений региональных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для предотвращения распространения инфекции полицейские также будут охранять места обсервации и территории медицинских учреждений, в которые помещены пациенты с заболеванием или подозрением на коронавирус.

"Тот, кто будет нарушать карантинные мероприятия и своими противоправными действиями подвергнет опасности других граждан, будет отвечать за это перед законом. Ведь Верховная Рада ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе", - акцентировал глава Нацполиции.

Игорь Клименко обратился к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь они направлены прежде всего на обеспечение безопасности.

Напомним, в Киеве во время карантина не будут работать рынки и продуктовые ярмарки.

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