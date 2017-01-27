Глава МИД Венгрии выразил сомнение в целесообразности санкций против РФ

"Если мы оставим санкции на нынешнем уровне, то будут ли они иметь какое-то влияние на поведение России? Я не уверен, поскольку, если мы думаем, что они будут иметь влияние, то оно должно было появиться уже, но этого нет до сих пор", - заявил П.Сиярто.

Он отметил, что сейчас международная ситуация благоприятна для расширения и улучшения венгерско-российских двусторонних отношений.

"Потому что до сих пор, каждый раз, когда мы пытались работать над улучшением двусторонних отношений, нам приходилось сталкиваться с давлением США и Европы не делать этого", - отметил П.Сиярто.

Как пишет издание, 2 февраля президент России Владимир Путин должен прибыть с визитом в Венгрию.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на встрече российского президента с премьером Венгрии Виктором Орбаном стороны планируют обменяться мнениями по международным вопросам, в том числе борьбе с терроризмом, отношениям с Евросоюзом и НАТО, миграционном кризисе и ситуации в Украине.

Венгрия относится к нескольким странам-членам Евросоюза, правительства которых благосклонно относятся к России и стремятся к отмене санкций ЕС, введенных из-за агрессии Москвы против Украины, и без прекращения этой агрессии.