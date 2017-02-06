МИД Венгрии: нечестно тянуть с безвизовом Украине

Он также призвал к прогрессу с введением в действие договоренностей о свободной торговле между ЕС и Украиной.

По мнению П.Сийярто, реальной помощь стала бы тогда, если бы объединенная Европа сделала это в комплексе, то есть сняла барьеры на пути перемещения товаров, услуг и граждан Украины на Запад.

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По словам главы МИД Венгрии, нельзя ставить под сомнение суверенитет Украины и интеграцию ее территорий, но не следует забывать об актуальных жизненных потребностях национальных меньшинств, включая 150-тысячную венгерскую общину.

Пейтер Сийярто снова повторил свое мнение, согласно которому введенные Западом экономические санкции против России из-за ее агрессии в Украине с политической точки зрения провалились, так как не достигли своей цели, ведь минские договоренности не выполняются.