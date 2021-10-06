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Глава МИД Турции Чавушоглу завтра приедет во Львов: детали визита

Киев  •  УНН

 • 18173 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В четверг, 7 октября, министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу совершит рабочий визит во Львов по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил МИД Украины, передает УНН.

Цитата

"7-8 октября министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу совершит рабочий визит в Украину (Львов) по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во Львове главы украинского и турецкой дипломатии проведут девятое заседание Совместной группы стратегического планирования.

Переговоры направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве.

Министры уделят приоритетное внимание ситуации с безопасностью в регионе Черного моря и подготовке к заседанию этого года в Анкаре украинского-турецкой "Квадриги" - консультаций по политике и безопасности на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств Украины и Турции.

Также министры обсудят дальнейшее взаимодействие двух стран в рамках Крымской платформы, а также состояние выполнения договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне и перспективы украинского-турецкого сотрудничества на ключевых направлениях.

Во время визита главы МИД откроют украинско-турецкий бизнес-форум для создания новых экономических возможностей для украинских и турецких компаний.

8 октября Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу посетят Львовский национальный университет им. И. Франко, где примут участие в международной конференции "Дипломатия объединяет: новейшие перспективы совместных традиций".

Во время пребывания во Львове министры возложат цветы к месту захоронения Героев Небесной сотни во Львове и почтят память украинских воинов, которые отдали жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

Также дипломаты отдельно посетят мемориал турецким воинам, погибшим во время Первой мировой войны в селе Лопушня, Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Напомним

Во время рабочего визита в США в прошлом месяце Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Добавим, что Эрдоган с трибуны ООН в Нью-Йорке заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает аннексию Крыма.

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